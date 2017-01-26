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26.01.2017
41 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 23:32
Степаненко також займається окремо від основної команди Шахтаря
Півзахисник Тарас Степаненко сьогоднішнє вечірнє тренування провів окремо від загальної групи Шахтаря.
У 27-річного півзахисника трапилися проблеми зі здоров'ям, повідомляє телеканал Футбол 1.
З цієї причини Степаненко сьогодні працював за індивідуальною програмою.
При цьому про характер пошкодження гравця джерело не повідомляє, пише Sport Arena.
Раніше повідомлялося, що Віктор Коваленко та Богдан Бутко також займаються окремо від основної команди Шахтаря.
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25.01.2017
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