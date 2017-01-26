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26.01.2017
131 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 23:38
Кубок англійської ліги. МЮ програв Халлу, однак вийшов у фінал
Кубок англійськой ліги
1/2 фінала
Другі матчі
Халл Сіті - Манчестер Юнайтед 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Хаддлстоун (35), 1:1 - Погба (66), 2:1 - Ньяссе (85)
Халл Сіті: Маршалл, Доусон, Магвайр, Таймон, Мейлер, Мелоуні (Евандро, 64), Хаддлстоун, Клукас, Ньяссе, Діоманде (Ернандес, 70), Боуен (Маркович, 59)
МЮ: Де Геа, Джонс, Рохо, Дарміан, Смоллінг, Лінгард (Руні, 79), Керрік, Еррера, Погба, Решфорд (Феллайні, 90), Ібрагімович
Попередження: Джонс (11), Рохо (87)
Перший матч: 0:2
— 0
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