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26.01.2017
155 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 00:06
Кубок Іспанії. Барселона у матчі-відповідь розбила Сосьєдад та вийшла у півфінал
Кубок Іспанії
1/4 финала
Матчі-відповідь
Барселона - Реаль Сосьєдад 5:2 (1:0)
Голи: 1:0 - Суарес (17), 2:0 - Мессі (55, пен), 2:1 - Хуанмі (62), 3:1 - Суарес (63), 3:2 - Вілліан Жозе (73), 4:2 - Туран (80), 5:2 - Суарес (82)
Барселона: Сіллессен, Умтіті, Піке, Альба, Маскерано (Ракітич, 66), Суарес, Серджіо Роберто (Алеіш Відаль, 46), Андре Гомеш, Неймар (Туран, 75), Мессі, Суарес
Реал Сосьєдад: Рульі, Навас, Берчіче, Елустондо (Одріосола, 76), Мартінес, Сурутуса, Асьєр Ільярраменді, Вела (Хуанмі, 57), Прієто (Каналес, 57), Ойарсабаль, Вілліан Жозе
Попередження: Неймар (40), Вела (40), Альба (40), Берчіче (43), Суарес (51), Мартінес (54)
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