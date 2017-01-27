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27.01.2017  00:06

Кубок Іспанії. Барселона у матчі-відповідь розбила Сосьєдад та вийшла у півфінал

Кубок Іспанії

1/4 финала

Матчі-відповідь

Барселона - Реаль Сосьєдад 5:2 (1:0)

Голи: 1:0 - Суарес (17), 2:0 - Мессі (55, пен), 2:1 - Хуанмі (62), 3:1 - Суарес (63), 3:2 - Вілліан Жозе (73), 4:2 - Туран (80), 5:2 - Суарес (82)

Барселона: Сіллессен, Умтіті, Піке, Альба, Маскерано (Ракітич, 66), Суарес, Серджіо Роберто (Алеіш Відаль, 46), Андре Гомеш, Неймар (Туран, 75), Мессі, Суарес

Реал Сосьєдад: Рульі, Навас, Берчіче, Елустондо (Одріосола, 76), Мартінес, Сурутуса, Асьєр Ільярраменді, Вела (Хуанмі, 57), Прієто (Каналес, 57), Ойарсабаль, Вілліан Жозе

Попередження: Неймар (40), Вела (40), Альба (40), Берчіче (43), Суарес (51), Мартінес (54)
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