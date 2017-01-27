Матч Зірка – Астра завершився скандалом і не був дограний

Кропивницький клуб на зборах у Кіпрі провів спаринг проти румунського учасника 1/16 Ліги Європи.

Товариський матч Зірка – Астра Джурджу було завершено достроково приблизно на 70-й хвилині, іноформує прес-служба українського клубу.

Справа в тому, що суддя за грубу гру вилучив аж 2-х гравців румунів, після чого їхній тренер забрав команду з міста Джурджу з поля.

У складі Зірки єдиний гол забив Олексій Чічіков, який реалізував вихід 3 в 3.

Контрольний матч з футболу

26 січня

Зірка (Кропивницький) – Астра (Джурджу, Румунія) 1:1

Зірка: 44. Паст Євген (41. Льопка Роман, 46), б/н Жуков Микита (21. Загальський Ігор, 46), 28. Полегенько Павло (95. Попов Роман, 46), 18. Кучеренко Олександр, 20. Фатєєв Дмитро, 16. Мойя Джонатан (14. Сітало Артем, 46), 4. Перейра Федеріко (к/к) (23. Маткобожик Олександр, 46), б/н Драченко Максим (Лупашко Владислав, 46), б/н Стефлюк Дмитро (11. Бацула Андрій, 46), 9. Щедрий Артем (26. Білоног Дмитро, 46), 50. Акименко Олександр (77. Чичиков Олексій, 46).

Голи: 0:1 - Георге (62), 1:1 - Чічіков (65)