ЗМІ:Лучкевич та Кравченко переходять в бельгійський Стандард

Півзахисники Дніпра Валерій Лучкевич та Сергій Кравченко в найближчі дні можуть стати гравцями Стандарда.

Бельгійський клуб вже домовився з Дніпром і зараз узгоджує з футболістами умови особистих контрактів, повідомляє Трибуна.

Після 22 турів Стандард йде на 9-му місці в чемпіонаті Бельгії.

Раніше Дніпро продав Андрія Блізніченка в Карабюкспор за 300 тисяч євро і не став продовжувати контракти з 7 гравцями.

Нагадаємо, клуб не погасив борги, які погрожували йому виключенням з УПЛ, після чого з'явилася інформація, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати Дніпро.