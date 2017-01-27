Останнє в розділі
494 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 08:47
ЗМІ:Лучкевич та Кравченко переходять в бельгійський Стандард
Півзахисники Дніпра Валерій Лучкевич та Сергій Кравченко в найближчі дні можуть стати гравцями Стандарда.
Бельгійський клуб вже домовився з Дніпром і зараз узгоджує з футболістами умови особистих контрактів, повідомляє Трибуна.
Після 22 турів Стандард йде на 9-му місці в чемпіонаті Бельгії.
Раніше Дніпро продав Андрія Блізніченка в Карабюкспор за 300 тисяч євро і не став продовжувати контракти з 7 гравцями.
Нагадаємо, клуб не погасив борги, які погрожували йому виключенням з УПЛ, після чого з'явилася інформація, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати Дніпро.
— 0
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua