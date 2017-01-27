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128 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 08:57
Литовський Атлантас підписав українського півзахисника
Український півзахисник Костянтин Шульц продовжить свою кар'єру в Литві.
Новою командою українця став Атлантас з Клайпеди.
Контракт підписаний на два роки, пише ua-football.com.
Нагадаємо, що 23-річний футболіст в серпні 2016 року поповнив склад Ширака, але встиг провести за команду з Вірменії лише 4 матчі і в грудні в статусі вільного агента покинув клуб.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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