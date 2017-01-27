Останнє в розділі
163 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 09:20
Захисник Олександрії приймав заборонений препарат через горе в сім'ї
Захисник Олександрії Станіслав Микицей приймав медичний препарат, що сприяє зниженню тиску, через горе в сім'ї.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Футболіст сподівається, що при винесенні покарання будуть враховані всі обставини.
Раніше повідомлялося, що якщо захисник погодиться, що приймав препарат і піде назустріч у розслідуванні причин використання допінгу, то його чекає дворічна дискваліфікація.
У разі заперечення прийому заборонених препаратів і позитивних результатів повторних проб, термін дискваліфікації може скласти чотири роки.
Якщо такий препарат гравцеві від підвищеного тиску прописав лікар, то термін дискваліфікації може бути менше двох років, пише Трибуна.
— 0
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua