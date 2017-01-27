Захисник Олександрії приймав заборонений препарат через горе в сім'ї

Захисник Олександрії Станіслав Микицей приймав медичний препарат, що сприяє зниженню тиску, через горе в сім'ї.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Футболіст сподівається, що при винесенні покарання будуть враховані всі обставини.

Раніше повідомлялося, що якщо захисник погодиться, що приймав препарат і піде назустріч у розслідуванні причин використання допінгу, то його чекає дворічна дискваліфікація.

У разі заперечення прийому заборонених препаратів і позитивних результатів повторних проб, термін дискваліфікації може скласти чотири роки.

Якщо такий препарат гравцеві від підвищеного тиску прописав лікар, то термін дискваліфікації може бути менше двох років, пише Трибуна.