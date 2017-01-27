Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Вест Бромвіч вступив у боротбу з Зенітом за Івановича
Захисник Олександрії приймав заборонений препарат через горе в сім'ї
Литовський Атлантас підписав українського півзахисника
ЗМІ:Лучкевич та Кравченко переходять в бельгійський Стандард
Матч Зірка – Астра завершився скандалом і не був дограний
Кубок Іспанії. Барселона у матчі-відповідь розбила Сосьєдад та вийшла у півфінал


Новини
10:01
Футбол. Болівійський нападник Морено не повернеться в Шахтар
09:53
Теніс. Australian Open. Світоліна не змогла пробитися у фінал в міксті
09:36
Футбол. Вест Бромвіч вступив у боротбу з Зенітом за Івановича
09:20
Футбол. Захисник Олександрії приймав заборонений препарат через горе в сім'ї
08:57
Футбол. Литовський Атлантас підписав українського півзахисника
08:47
Футбол. ЗМІ:Лучкевич та Кравченко переходять в бельгійський Стандард
08:36
Баскетбол. НБА. Фінікс Леня програв Денверу. Інші матчі
08:30
Хокей. НХЛ. Вінніпег переграв Чикаго, Нью-Джерсі програв Вашингтону. Інші матчі
07:58
Футбол. Матч Зірка – Астра завершився скандалом і не був дограний
07:43
Теніс. Українка Костюк вийшла у фінал юніорського Australian Open
Усі новини
26 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
27.01.2017  09:36

Вест Бромвіч вступив у боротбу з Зенітом за Івановича

Вест Бромвіч готовий скласти конкуренцію Зеніту в боротьбі за захисника Челсі Браніслава Івановича.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відповідно до джерела, 32-річний футболіст мав пропозиції про перехід в Лестер, Евертон і Вест Гем, але вважав за краще команду з Санкт-Петербурга.

Тепер же на футболіста претендують "дрозди", а сам серб за сімейними обставинами не хоче далеко їхати від Лондона.

За інформацією СЭ, гравець, відомий в Росії по виступам за Локомотив, підпише контракт з Зенітом терміном на 2,5 сезону.

Його зарплата в клубі з Санкт-Петербурга складе 5 мільйонів євро в рік.

У поточному сезоні АПЛ футболіст нечасто з'являвся на полі - 13 матчів, в семи з яких він виходив на заміну, і тому не проти змінити команду.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.01.2017

Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter