Вест Бромвіч вступив у боротбу з Зенітом за Івановича

Вест Бромвіч готовий скласти конкуренцію Зеніту в боротьбі за захисника Челсі Браніслава Івановича.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відповідно до джерела, 32-річний футболіст мав пропозиції про перехід в Лестер, Евертон і Вест Гем, але вважав за краще команду з Санкт-Петербурга.

Тепер же на футболіста претендують "дрозди", а сам серб за сімейними обставинами не хоче далеко їхати від Лондона.

За інформацією СЭ, гравець, відомий в Росії по виступам за Локомотив, підпише контракт з Зенітом терміном на 2,5 сезону.

Його зарплата в клубі з Санкт-Петербурга складе 5 мільйонів євро в рік.

У поточному сезоні АПЛ футболіст нечасто з'являвся на полі - 13 матчів, в семи з яких він виходив на заміну, і тому не проти змінити команду.