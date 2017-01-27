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26 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 09:36
Вест Бромвіч вступив у боротбу з Зенітом за Івановича
Вест Бромвіч готовий скласти конкуренцію Зеніту в боротьбі за захисника Челсі Браніслава Івановича.
Про це повідомляє Daily Mail.
Відповідно до джерела, 32-річний футболіст мав пропозиції про перехід в Лестер, Евертон і Вест Гем, але вважав за краще команду з Санкт-Петербурга.
Тепер же на футболіста претендують "дрозди", а сам серб за сімейними обставинами не хоче далеко їхати від Лондона.
За інформацією СЭ, гравець, відомий в Росії по виступам за Локомотив, підпише контракт з Зенітом терміном на 2,5 сезону.
Його зарплата в клубі з Санкт-Петербурга складе 5 мільйонів євро в рік.
У поточному сезоні АПЛ футболіст нечасто з'являвся на полі - 13 матчів, в семи з яких він виходив на заміну, і тому не проти змінити команду.
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25.01.2017
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