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124 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 12:00
Олександрія таки підпише екс-захисника Скали
Захисник Валерій Бондаренко, попереднім клубом якого була Скала, вразив тренерський штаб Олександрії.
Володимир Шаран брав захисника на перегляд під час турецького збору і залишився задоволений його діями.
Найближчим вреям з ним буде підписаний контракт, пише ua-football.com.
Ще один потенційний новачок Терентій Луцевич отримає ще один шанс в найближчому контрольному матчі, а вже потім Шаран вирішить чи варто продовжувати з ним співпрацю.
Раніше повідомлялося, що Олександрія переглядає сербського нападника.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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