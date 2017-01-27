Олександрія таки підпише екс-захисника Скали

Захисник Валерій Бондаренко, попереднім клубом якого була Скала, вразив тренерський штаб Олександрії.

Володимир Шаран брав захисника на перегляд під час турецького збору і залишився задоволений його діями.

Найближчим вреям з ним буде підписаний контракт, пише ua-football.com.

Ще один потенційний новачок Терентій Луцевич отримає ще один шанс в найближчому контрольному матчі, а вже потім Шаран вирішить чи варто продовжувати з ним співпрацю.

Раніше повідомлялося, що Олександрія переглядає сербського нападника.