Лучкевич: Знаю, що Динамо цікавиться мною

Півзахисник Дніпра Валерій Лучкевич энає про зацікавленість з боку Динамо.

Про це сам гравець повідомив в ефірі телеканалу Футбол, де прокоментував інтерес до своєї персони з боку столичного Динамо.

"Чув і знаю, що Динамо мною цікавиться, але конкретну інформацію слід питати у мого агента. Він мені все розказує вже на останній стадії переговорів", - зазначив півзахисник.

"Я дуже люблю Дніпро, це місто стало для мене рідним, мене тут все влаштовує. Так, є певна ситуація, проблеми, але вони є скрізь", - додав Лучкевич.

Раніше повідомлялося, що півзахисник може перейти в бельгійський Стандард.

Раніше Дніпро продав Андрія Блізніченка в Карабюкспор за 300 тисяч євро і не став продовжувати контракти з 7 гравцями.

Раніше Чемпіон повідомляв, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати Дніпро.