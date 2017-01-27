Лучкевич: Знаю, що Динамо цікавиться мною
Півзахисник Дніпра Валерій Лучкевич энає про зацікавленість з боку Динамо.
Про це сам гравець повідомив в ефірі телеканалу Футбол, де прокоментував інтерес до своєї персони з боку столичного Динамо.
"Чув і знаю, що Динамо мною цікавиться, але конкретну інформацію слід питати у мого агента. Він мені все розказує вже на останній стадії переговорів", - зазначив півзахисник.
"Я дуже люблю Дніпро, це місто стало для мене рідним, мене тут все влаштовує. Так, є певна ситуація, проблеми, але вони є скрізь", - додав Лучкевич.
Раніше повідомлялося, що півзахисник може перейти в бельгійський Стандард.
Раніше Дніпро продав Андрія Блізніченка в Карабюкспор за 300 тисяч євро і не став продовжувати контракти з 7 гравцями.
Раніше Чемпіон повідомляв, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати Дніпро.
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25.01.2017
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