Українські арбітри - у шорт-листі ФІФА до участі у КС-2019 серед жінок

Українські арбітри потрапили до списку кандидатів із 133 офіційних осіб матчу, обраних Міжнародною федерацією футболу до участі у фінальній частині Кубку світу 2019 року серед національних жіночих збірних команд, який відбудеться на полях Франції.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

ФІФА визначила шорт-лист із 45 арбітрів і 88 асистентів арбітра, долучивши до нього найкращих рефері з більш ніж 750 представників жіночої футбольної Феміди.

Серед залучених - українки Катерина Монзуль, Олександра Ардашева та Марина Стрілецька.

Аби потрапити до лімітованої когорти арбітрів, які працюватимуть на змаганнях серед топ-збірних світу, залученим до списку рефері належить взяти участь у спеціальних заходах ФІФА з підготовки до найбільшого міжнародного футбольного форуму у жіночому футболі.

Зокрема, з 2017 по 2019 рік на офіційних осіб матчу чекають три навчальних семінари ФІФА у Португалії, а також призначення на матчі Кубку Альгарве, КС-2018 серед 17-річних дівочих команд в Уругваї та КС-2018 серед 20-річних жіночих команд у Франції.