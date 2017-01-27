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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 13:12
Ворскла на невизначений термін втратила Даллку-молодшого
Захисник ворсклян Ардін Даллку якийсь час не зможе в повну силу працювати у загальній групі з командою.
Причиною тому стала сильна застуда 22-річного албанського легіонера, інформує офіційний сайт полтавського клубу.
Аби імунітет футболіста тримати на належному рівні, лікарі склали спеціальний раціон для сприяння одужанню хворого.
Скільки днів піде на те, аби Ардін повністю розпрощався зі своєю недугою, наразі прогнозувати важко.
Молодший з братів Даллку вже чотири роки живе в Україні, приїхавши до Полтави ще у 17-річному віці. Дебютував Ардін в останньому матчі 2016-го календарного року проти Волині.
Нагадаємо, Ворскла підтвердила оренду півзахисника Динамо Мякушка.
|Світлина ФК Ворскла
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