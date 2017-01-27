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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 13:19
Шахов забив третій м'яч за ПАОК. ВІДЕО
Євген Шахов забив третій м'яч за грецький ПАОК у нинішньому сезоні.
Українець відзначився у ворота Панетолікоса у матчі Кубку Греції.
Екс-футболіст Дніпра забив на 53-й хвилині, зробивши рахунок 3:0.
ПАОК впевнено розгромив суперників (4:1) і вийшов у наступне коло.
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