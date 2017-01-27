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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 13:25
Балкани зазнали принизливої поразки від Шерифа у спарингу
У першому контрольному матчі зимового антракту зорянські Балкани зазнали у Тирасполі розгромної поразки від місцевого Шерифа.
Товариський матч з футболу
26 січня
Шериф (Молдова) - Балкани (Одеська обл.) 7:0 (3:0)
Стартовий склад ФК Балкани: Паламарчук, Цимбалар, Саламаха, Любчак, Н.Златов, Гончаренко, Гаврилюк, Райчев, Урсуленко, К. Пархоменко, Платунов.
На заміни після перерви вийшли Лукаш, Юречко, В. Златов, Пенов, Лазаренко, Арнаутов, Ільчук і Козяр.
Наступний контрольний матч Балкани проведуть в середу, 1 лютого, проти представника Дивізії А - футбольного клубу Сфинтул Георге.
|Світлина ФК Балкани
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