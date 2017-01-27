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56 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 14:05
ЗМІ: Скала не буде зніматися та дограє нинішній чемпіонат у Першій лізі
Стрийська Скала таки дограє чемпіонат у Першій лізі сезону-2016/17.
Незважаючи на фінансові проблеми, керівництво клубу прийняло рішення не знімати команду з чемпіонату України.
Про це повідомляє Гал-інфо з посиланнямна власні джерела.
Раніше гравці Скали отримали статус вільних агентів і мали можливість шукати для себе нові команди. Двоє гравців уже підписали контракти з новими командами.
У якому складі Скала дограє чемпіонат, хто ввійде у тренерський штаб команди, наразі невідомо. Велика ймовірність того, що це буде омолоджений склад команди, кістяк якої складуть "вчорашні" та теперішні гравці команди U-19.
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25.01.2017
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