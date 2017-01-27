ЗМІ: Скала не буде зніматися та дограє нинішній чемпіонат у Першій лізі

Стрийська Скала таки дограє чемпіонат у Першій лізі сезону-2016/17.

Незважаючи на фінансові проблеми, керівництво клубу прийняло рішення не знімати команду з чемпіонату України.

Про це повідомляє Гал-інфо з посиланнямна власні джерела.

Раніше гравці Скали отримали статус вільних агентів і мали можливість шукати для себе нові команди. Двоє гравців уже підписали контракти з новими командами.

У якому складі Скала дограє чемпіонат, хто ввійде у тренерський штаб команди, наразі невідомо. Велика ймовірність того, що це буде омолоджений склад команди, кістяк якої складуть "вчорашні" та теперішні гравці команди U-19.