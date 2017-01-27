Сталь офіційно повідомила про підписання угоди із Шабановим

ФК Сталь інформує про підписання контракту терміном на 2,5 року з центральним захисником Артемом Шабановим.

Про це повідомляє офіційний сайт кам'янського клубу.

24-річний вихованець київського футболу за свою ігрову кар'єру до цього виступав за два клуби: столичний Арсенал і луцьку Волинь.

У складі "гармашів" захисник відіграв чотири з половиною роки, відзначившись двома іграми за основу, більше граючи за команду U-21 (86 матчів, 2 голи).

Надалі Шабанов три роки виступав у Волині. В основному складі лучан на рахунку Артема 69 матчів та 1 гол, враховуючи виступи в Кубку України.