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38 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 16:27
Сталь офіційно повідомила про підписання угоди із Шабановим
ФК Сталь інформує про підписання контракту терміном на 2,5 року з центральним захисником Артемом Шабановим.
Про це повідомляє офіційний сайт кам'янського клубу.
24-річний вихованець київського футболу за свою ігрову кар'єру до цього виступав за два клуби: столичний Арсенал і луцьку Волинь.
У складі "гармашів" захисник відіграв чотири з половиною роки, відзначившись двома іграми за основу, більше граючи за команду U-21 (86 матчів, 2 голи).
Надалі Шабанов три роки виступав у Волині. В основному складі лучан на рахунку Артема 69 матчів та 1 гол, враховуючи виступи в Кубку України.
|Світлина ФК Сталь
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