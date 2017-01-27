На наступні два збори у Туреччині Чорноморець запланував вісім контральних ігор
У п'ятницю, 27 січня, команда "моряків" вилетіла в Анталію.
На турецькому Середземномор'ї Чорноморець проведе два тренувальні збори, а повернеттся в Україну 17 лютого, інформує офіційний сайт клубу.
До Туреччини вирушили наступні футболісти:
Азацький, Андрієвський, В. Барілко, Безрук, Гадрані, Данченко, Кабаєв, Каневцев, Каплієнко, К. Ковалець, Кожухар, Коркішко, Люлька, Мартиненко, Мурашов, Мусолітін, Норенков, Петько, М. Попов, Сільвіо, Смірнов, Татарков, Третьяков, Хобленко, а також три гравці, які перебувають на перегляді.
Уже у Белеку до команди приєднається Давід Хочолава, який знаходився у розташуванні першої збірної Грузії.
Заплановані вісім тренувальних матчів: 31 січня - з Нефтохіміком (Болгарія) та Ягеллонією (Польща), 4 лютого - суперник уточнюється, 9 лютого - з Феронікелі (Косово) й ФК Бухара (Узбекистан), 12 лютого - зі Слободою (Боснія та Герцеговина) та БАТЕ (Білорусь), 16 лютого - із Спартаком (Юрмала, Латвія).
Не виключено, що "морякам" вдасться зіграти і дев'ятий спаринг.
Нагадаємо, Чорноморець не виплатив Зорі частину виручки за квитки на матч Ліги Європи проти МЮ.
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25.01.2017
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