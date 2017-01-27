ФК Олександрія переглядає серба й очікує на приїзд грузина

ФК Олександрія шукає підсилення.

На перегляді перебуває атакуючий хавбек із Серії Боян Дубаїч, інформує канал "Футбол 1".

26-річний футболіст також може зіграти на позиції центрфорварда та лівого вінгера.

Окрім того, Олександрія підпише захисника Валерія Бондаренко, інформує "Террикон".

"Проблемна позиція - крайні півзахисники. Бондаренко склав хороше враження. Приїхав Боян - атакуючий гравець. Якщо все буде нормально, на наступному зборі з'явиться крайній півзахисник - грузин", - повідомив наставник клубу Володимир Шаран.

Доля ще одного потенційного новачка Терентія Луцевича визначиться після спарингу.

Нагадаємо, гравця Олександрії Микицея можуть дискваліфікувати на чотири роки через прийом заборонених препаратів.