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58 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
27.01.2017  16:40

ФК Олександрія переглядає серба й очікує на приїзд грузина

ФК Олександрія шукає підсилення.

На перегляді перебуває атакуючий хавбек із Серії Боян Дубаїч, інформує канал "Футбол 1".

26-річний футболіст також може зіграти на позиції центрфорварда та лівого вінгера.

Окрім того, Олександрія підпише захисника Валерія Бондаренко, інформує "Террикон".

"Проблемна позиція - крайні півзахисники. Бондаренко склав хороше враження. Приїхав Боян - атакуючий гравець. Якщо все буде нормально, на наступному зборі з'явиться крайній півзахисник - грузин", - повідомив наставник клубу Володимир Шаран.

Доля ще одного потенційного новачка Терентія Луцевича визначиться після спарингу.

Нагадаємо, гравця Олександрії Микицея можуть дискваліфікувати на чотири роки через прийом заборонених препаратів.
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