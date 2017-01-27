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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 16:40
ФК Олександрія переглядає серба й очікує на приїзд грузина
ФК Олександрія шукає підсилення.
На перегляді перебуває атакуючий хавбек із Серії Боян Дубаїч, інформує канал "Футбол 1".
26-річний футболіст також може зіграти на позиції центрфорварда та лівого вінгера.
Окрім того, Олександрія підпише захисника Валерія Бондаренко, інформує "Террикон".
"Проблемна позиція - крайні півзахисники. Бондаренко склав хороше враження. Приїхав Боян - атакуючий гравець. Якщо все буде нормально, на наступному зборі з'явиться крайній півзахисник - грузин", - повідомив наставник клубу Володимир Шаран.
Доля ще одного потенційного новачка Терентія Луцевича визначиться після спарингу.
Нагадаємо, гравця Олександрії Микицея можуть дискваліфікувати на чотири роки через прийом заборонених препаратів.
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