Фалькао тричі відхилив пропозиції з Китаю

Нападник Монако Радамель Фалькао відхилив пропозиції з Китаю.

Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.

За його словами, він хоче виграти трофей з монегасками.

"Я тричі сказав "ні", а відхиляти подібні пропозиції дуже непросто", - сказав Фалькао, передає sport-express.ru.

Фалькао захищає кольори Монако з 2013 року, однак два попередні сезони провів в оренді у Манчестер Юнайтед і Челсі.