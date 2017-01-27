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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 18:27
Фалькао тричі відхилив пропозиції з Китаю
Нападник Монако Радамель Фалькао відхилив пропозиції з Китаю.
Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.
За його словами, він хоче виграти трофей з монегасками.
"Я тричі сказав "ні", а відхиляти подібні пропозиції дуже непросто", - сказав Фалькао, передає sport-express.ru.
Фалькао захищає кольори Монако з 2013 року, однак два попередні сезони провів в оренді у Манчестер Юнайтед і Челсі.
|Радамель Фалькао
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25.01.2017
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