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Футбол. Фалькао тричі відхилив пропозиції з Китаю
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117 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
27.01.2017  18:27

Фалькао тричі відхилив пропозиції з Китаю

Нападник Монако Радамель Фалькао відхилив пропозиції з Китаю.

Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.

За його словами, він хоче виграти трофей з монегасками.

"Я тричі сказав "ні", а відхиляти подібні пропозиції дуже непросто", - сказав Фалькао, передає sport-express.ru.

Фалькао захищає кольори Монако з 2013 року, однак два попередні сезони провів в оренді у Манчестер Юнайтед і Челсі.

Радамель Фалькао
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