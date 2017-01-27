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209 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 18:34
Олександрія виграла у Зарі
Олександрія у заключному товариському матчі на зборах у Туреччині перемогла Зарю Бєльці.
Раніше повідомлялося, що Олександрія переглядає серба й очікує на приїзд грузина.
Контрольний матч
27 січня
Олександрія – Заря (Бєльці, Молдова) – 2:0
Голи: Старенький, Дубаїч
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