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209 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
27.01.2017  18:34

Олександрія виграла у Зарі

Олександрія у заключному товариському матчі на зборах у Туреччині перемогла Зарю Бєльці.

Раніше повідомлялося, що Олександрія переглядає серба й очікує на приїзд грузина.

Контрольний матч

27 січня

Олександрія – Заря (Бєльці, Молдова) – 2:0

Голи: Старенький, Дубаїч
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