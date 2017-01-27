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817 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 18:39
Бланко-Лещук забив перший гол за Шахтар
Новачок Шахтаря Густаво Бланко-Лещук забив свій перший гол за Шахтар в товариському матчі проти Аустрії.
На 28-й хвилині аргентинець прийняв м'яч на ближній штанзі після передачі Олександра Зубкова і переграв голкіпера суперника.
Як відомо, Карпати заробили на трансфері Бланко-Лещука 200 тисяч євро.
|Світлина ФК Шахтар
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