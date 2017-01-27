Бланко-Лещук забив перший гол за Шахтар

Новачок Шахтаря Густаво Бланко-Лещук забив свій перший гол за Шахтар в товариському матчі проти Аустрії.

На 28-й хвилині аргентинець прийняв м'яч на ближній штанзі після передачі Олександра Зубкова і переграв голкіпера суперника.

Як відомо, Карпати заробили на трансфері Бланко-Лещука 200 тисяч євро.