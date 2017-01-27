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501 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 19:07
Карпати підпишуть бразильського форварда?
Карпати можуть замінити Густаво Бланко-Лещука форвардом з Бразилії.
Напередодны 26-річний екс-футболіст Карпат Вільям Роша Батіста був помічений у львівському аеропорту в компанії невідомого. Бразилець знову співпрацюватиме з "левами".
Повідомляється, що Батіста у якості агента привіз до України свого підопічного. Ім'я гравця поки що приховують. Відомо лише, що це – бразильський форвард.
Раніше була інформація, що Карпати можуть підписати аргентинського захисника та переглядають білоруса.
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