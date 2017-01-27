Останнє в розділі
Баскетбол. Суперліга. Миколаїв виграв у Запоріжжя
Футбол. Ворскла переглядає Шарпара
Футбол. Степаненко отримав травму
Футбол. Олександрія виграла у Зарі
254 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 19:57
Шахтар і Аустрія зіграли внічию
У першому матчі на португальських зборах Шахтар розійшовся миром з Аустрією.
Товариський матч
27 січня
Шахтар – Аустрія – 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - Грюнвальд (18), 1:1 - Бланко-Лещук (28), 1:2 - Фрізенбіхлер (41), 2:2 - Танковський (78)
Стартовий склад Шахтаря: Кудрик, Срна (к), Кучер, Ракицький, Матвієнко, Малишев, Фред, Зубков, Тайсон, Бернард, Бланко-Лещук;
Склад Шахтаря на другий тайм: Шевченко, Кобін, Кривцов, Ордець, Азеведо, Степаненко (Алан Патрік), Танковський, Марлос, Алан Патрік (Борячук), Дентінью, Феррейра.
— 0
Читай також
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua