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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 20:15
Степаненко отримав травму
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко травмувався в товариському матчі проти Аустрії.
87 – Повреждение у Тараса #Степаненко. Вместо него на поле появился Алана #Патрик. Обратная замена. #ШахтерАустрия (2:2)— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 27 січня 2017 р.
Гравець вийшов на заміну в перерві, але отримав пошкодження і на 87-й хвилині був замінений на Алана Патріка.
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