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46 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 20:49
Ворскла переглядає Шарпара
Ворскла переглядає українського хавбека В'ячеслава Шарпара.
Раніше "Ворскла" повідомляла, що в розташуванні команди знаходиться відомий в Україні півзахисник, який підпише контракт, якщо влаштує тренерів, пише Sport Arena.
Як відомо, останнім клубом Шарпар був Атирау.
Раніше Ворскла підтвердила оренду півзахисника Динамо Мякушка.
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