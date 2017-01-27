Динамо цікавиться чилійцем, який виступає в Хорватії

Київське Динамо проявляє інтерес до екс-нападника леверкузенського Байєра Жуніора Фернандеса.

Зараз 28-річний чилієць, який захищає кольори загребського Динамо, потрапив в немилість до головного тренера команди Петевіо і може покинути Хорватію вже найближчим часом.

Так само повідомляється, що в послугах Фернандеса зацікавлене і московське Динамо.

За інформацією джерела, жодна із зацікавлених сторін поки не зробила офіційну пропозицію по чилійцеві, так що не ясно, чи хочуть клуби взяти Фернандеса в оренду або викупити його контракт.

Відзначається, що обидва варіанти виглядають привабливими для гравця, адже не кожен клуб зможе потягнути його зарплату в розмірі 900 тисяч євро на рік, пише Динамомания.

Раніше була інформація, що Шахтар і Динамо мають намір придбати нападника ПСЖ.