Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Франції. 22 тур. Марсель знищив Монпельє
Чемпіонат Іспанії. 20 тур. Осасуна і Малага зіграли внічию
Коноплянка знову вийшов на заміну
Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Айнтрахт виграв у Шальке
Наставник Арсенала дискваліфікований на чотири матчі
Динамо цікавиться чилійцем, який виступає в Хорватії


Новини
00:00
Гандбол. ЧС-2017 (чоловіки). 1/2 фіналу. Норвегія вирвала перемогу у Хорватії
27.01.2017
23:52
Футбол. Чемпіонат Франції. 22 тур. Марсель знищив Монпельє
23:39
Футбол. Чемпіонат Іспанії. 20 тур. Осасуна і Малага зіграли внічию
23:31
Футбол. Коноплянка знову вийшов на заміну
23:25
Футбол. Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Айнтрахт виграв у Шальке
22:49
Футбол. Наставник Арсенала дискваліфікований на чотири матчі
22:18
Легка атлетика. Українка Шух встановила світовий рекорд для юніорів в п'ятиборстві
21:51
Біатлон. Чемпіонат Європи. Ткаленко, Жирний і Джима виступлять в гонці переслідування
21:41
Бокс. Кличко та Джошуа зустрінуться 31 січня в Нью-Йорку
21:33
Футбол. Динамо цікавиться чилійцем, який виступає в Хорватії
Усі новини
335 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
27.01.2017  21:33

Динамо цікавиться чилійцем, який виступає в Хорватії

Київське Динамо проявляє інтерес до екс-нападника леверкузенського Байєра Жуніора Фернандеса.

Зараз 28-річний чилієць, який захищає кольори загребського Динамо, потрапив в немилість до головного тренера команди Петевіо і може покинути Хорватію вже найближчим часом.

Так само повідомляється, що в послугах Фернандеса зацікавлене і московське Динамо.

За інформацією джерела, жодна із зацікавлених сторін поки не зробила офіційну пропозицію по чилійцеві, так що не ясно, чи хочуть клуби взяти Фернандеса в оренду або викупити його контракт.

Відзначається, що обидва варіанти виглядають привабливими для гравця, адже не кожен клуб зможе потягнути його зарплату в розмірі 900 тисяч євро на рік, пише Динамомания

Раніше була інформація, що Шахтар і Динамо мають намір придбати нападника ПСЖ

Жуніор Фернандес
Коментарі
 — 0
Читай також
Шахтар і Динамо мають намір придбати нападника ПСЖ
Гільємарк, яким цікавилося Динамо, перейшов в Дженоа
Динамо - в топ-5 клубів Європи за спадом середньої відвідуваності матчів
В Палермо чекають відповідь від Динамо щодо можливого трансферу Гільємарка

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.01.2017

Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter