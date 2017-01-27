Динамо цікавиться чилійцем, який виступає в Хорватії
Київське Динамо проявляє інтерес до екс-нападника леверкузенського Байєра Жуніора Фернандеса.
Зараз 28-річний чилієць, який захищає кольори загребського Динамо, потрапив в немилість до головного тренера команди Петевіо і може покинути Хорватію вже найближчим часом.
Так само повідомляється, що в послугах Фернандеса зацікавлене і московське Динамо.
За інформацією джерела, жодна із зацікавлених сторін поки не зробила офіційну пропозицію по чилійцеві, так що не ясно, чи хочуть клуби взяти Фернандеса в оренду або викупити його контракт.
Відзначається, що обидва варіанти виглядають привабливими для гравця, адже не кожен клуб зможе потягнути його зарплату в розмірі 900 тисяч євро на рік, пише Динамомания.
Раніше була інформація, що Шахтар і Динамо мають намір придбати нападника ПСЖ.
|Жуніор Фернандес
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25.01.2017
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