Наставник Арсенала дискваліфікований на чотири матчі

Головний тренер Арсенала Арсен Венгер дискваліфікований на чотири матчі.



Про це повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.



Більш того, французький фахівець був оштрафований на 25 тисяч фунтів стерлінгів.



Венгер був вилучений в кінцівці матчу 22-го туру чемпіонату Англії проти Бернлі (2:1) за образу четвертого арбітра і пізніше в підтрибунному приміщенні продовжив ображати арбітра.



Арсенал після 22 турів займає в турнірній таблиці чемпіонату Англії друге місце, маючи в своєму активі 47 очок, інформує СЭ.