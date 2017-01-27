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27.01.2017
73 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 23:25
Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Айнтрахт виграв у Шальке
Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу
Матч 18-го туру
27 січня
Шальке – Айнтрахт 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Майер (33)
Шальке: Ферманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Настасіч, Гайс (Авдіяй, 53), Шопф (Каліджурі, 66), Бенталеб (Коноплянка, 79), Горетцка, Бургшталлер, Шупо-Мотінг.
Айнтрахт: Лінднер, Вальєхо, Очіпка, Чендлер, Абраам, Гачінович (Тарашай, 90), Хасебе, Маскарель, Баркок (Хектор, 85), Майер, Хргота (Сеферович, 62).
Попередження: Очіпка (48), Бенталеб (77), Колашинац (86).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|17
|13
|3
|1
|40-10
|42
|2
|РБ Лейпциг
|17
|12
|3
|2
|34-15
|39
|+3
|3
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|23-15
|32
|-1
|4
|Гоффенгайм
|17
|7
|10
|0
|30-17
|31
|-1
|5
|Боруссія Д
|17
|8
|6
|3
|37-20
|30
|-1
|6
|Герта
|17
|9
|3
|5
|25-19
|30
|7
|Кельн
|17
|6
|8
|3
|21-15
|26
|8
|Байєр
|17
|7
|3
|7
|26-25
|24
|9
|Фрайбург
|17
|7
|2
|8
|22-29
|23
|10
|Шальке-04
|18
|6
|3
|9
|21-20
|21
|11
|Майнц
|17
|6
|3
|8
|26-30
|21
|12
|Вольфсбург
|17
|5
|4
|8
|16-24
|19
|13
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|13-19
|18
|14
|Боруссія М
|17
|4
|5
|8
|15-25
|17
|15
|Вердер
|17
|4
|4
|9
|21-36
|16
|16
|Гамбург
|17
|3
|4
|10
|14-32
|13
|17
|Інгольштадт
|17
|3
|3
|11
|14-28
|12
|18
|Дармштадт
|17
|2
|3
|12
|11-30
|9
— 0
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