Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Франції. 22 тур. Марсель знищив Монпельє
Чемпіонат Іспанії. 20 тур. Осасуна і Малага зіграли внічию
Коноплянка знову вийшов на заміну
Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Айнтрахт виграв у Шальке
Наставник Арсенала дискваліфікований на чотири матчі
Динамо цікавиться чилійцем, який виступає в Хорватії


Новини
00:00
Гандбол. ЧС-2017 (чоловіки). 1/2 фіналу. Норвегія вирвала перемогу у Хорватії
27.01.2017
23:52
Футбол. Чемпіонат Франції. 22 тур. Марсель знищив Монпельє
23:39
Футбол. Чемпіонат Іспанії. 20 тур. Осасуна і Малага зіграли внічию
23:31
Футбол. Коноплянка знову вийшов на заміну
23:25
Футбол. Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Айнтрахт виграв у Шальке
22:49
Футбол. Наставник Арсенала дискваліфікований на чотири матчі
22:18
Легка атлетика. Українка Шух встановила світовий рекорд для юніорів в п'ятиборстві
21:51
Біатлон. Чемпіонат Європи. Ткаленко, Жирний і Джима виступлять в гонці переслідування
21:41
Бокс. Кличко та Джошуа зустрінуться 31 січня в Нью-Йорку
21:33
Футбол. Динамо цікавиться чилійцем, який виступає в Хорватії
Усі новини
73 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
27.01.2017  23:25

Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Айнтрахт виграв у Шальке

Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу

Матч 18-го туру

27 січня

Шальке – Айнтрахт 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Майер (33)

Шальке: Ферманн, Хеведес, Налдо, Колашинац, Настасіч, Гайс (Авдіяй, 53), Шопф (Каліджурі, 66), Бенталеб (Коноплянка, 79), Горетцка, Бургшталлер, Шупо-Мотінг.

Айнтрахт: Лінднер, Вальєхо, Очіпка, Чендлер, Абраам, Гачінович (Тарашай, 90), Хасебе, Маскарель, Баркок (Хектор, 85), Майер, Хргота (Сеферович, 62).

Попередження: Очіпка (48), Бенталеб (77), Колашинац (86). 

    І В Н П М О
  1 Баварія 17 13 3 1 40-10 42
  2 РБ Лейпциг 17 12 3 2 34-15 39
+3 3 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 23-15 32
-1 4 Гоффенгайм 17 7 10 0 30-17 31
-1 5 Боруссія Д 17 8 6 3 37-20 30
-1 6 Герта 17 9 3 5 25-19 30
  7 Кельн 17 6 8 3 21-15 26
  8 Байєр 17 7 3 7 26-25 24
  9 Фрайбург 17 7 2 8 22-29 23
  10 Шальке-04 18 6 3 9 21-20 21
  11 Майнц 17 6 3 8 26-30 21
  12 Вольфсбург 17 5 4 8 16-24 19
  13 Аугсбург 17 4 6 7 13-19 18
  14 Боруссія М 17 4 5 8 15-25 17
  15 Вердер 17 4 4 9 21-36 16
  16 Гамбург 17 3 4 10 14-32 13
  17 Інгольштадт 17 3 3 11 14-28 12
  18 Дармштадт 17 2 3 12 11-30 9
Коментарі
 — 0
Читай також
Чемпіонат Німеччини. 17 тур. Байєр виграв у Герти, Майнц і Кельн голів не забили
Чемпіонат Німеччини. Шальке обіграв Інгольштадт, а Боруссія Д - Вердер. Матчі 17 туру
Чемпіонат Німеччини. 17 тур. Баварія виграла у Фрайбурга
Чемпіонат Німеччини. Матчі 16 туру. Дармштадт з Федецьким у складі поступився Герті

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.01.2017

Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter