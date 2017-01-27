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27.01.2017  23:31

Коноплянка знову вийшов на заміну

Євген Коноплянка з'явився на останніх хвилинах у матчі 18-го туру Бундесліги Айнтрахт - Шальке-04.

На 79-й хвилині український півзахисник замінив Набіля Бенталеба.

За час, проведений на полі, Коноплянка результативними діями не відзначився. 

Як відомо, Айнтрахт виграв у Шальке

Євген Коноплянка
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