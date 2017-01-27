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27.01.2017
108 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 23:31
Коноплянка знову вийшов на заміну
Євген Коноплянка з'явився на останніх хвилинах у матчі 18-го туру Бундесліги Айнтрахт - Шальке-04.
На 79-й хвилині український півзахисник замінив Набіля Бенталеба.
За час, проведений на полі, Коноплянка результативними діями не відзначився.
Як відомо, Айнтрахт виграв у Шальке.
|Євген Коноплянка
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