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27.01.2017
25 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 23:52
Чемпіонат Франції. 22 тур. Марсель знищив Монпельє
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матч 22-го туру
27 січня
Марсель – Монпельє 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 – Гоміс (5), 2:0 – Гоміс (19), 3:0 – Роланду (38), 3:1 – Будебуз (49), 4:1 – Гоміс (77), 5:1 – Товен (88, пен)
Марсель: Пеле, Фанні, Евра (Дорія, 72), Сакаі, Роланду, Замбо, Венкер, Товен, Лопес (Сансон, 77), Кабелла, Гоміс (Сарр, 85).
Монпельє: Піонньє, Ілтон, Руссійон, Мукіеле (Камара, 82), Ремі, Сессеньон, Скірі (Пассі, 81), Будебуз, Іконе, Ласн, Муньє (Покорни, 82).
Попередження: Дорія (80), Сессеньон (86).
Вилучення: Ремі (87).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Монако
|21
|15
|3
|3
|64-21
|48
|2
|Ніцца
|21
|13
|7
|1
|35-14
|46
|3
|ПСЖ
|21
|14
|3
|4
|41-15
|45
|4
|Ліон
|20
|12
|1
|7
|39-23
|37
|+2
|5
|Марсель
|22
|9
|6
|7
|29-27
|33
|-1
|6
|Генгам
|21
|8
|7
|6
|27-23
|31
|-1
|7
|Сент-Етьєн
|21
|7
|9
|5
|21-18
|30
|8
|Ренн
|21
|8
|5
|8
|21-25
|29
|9
|Бордо
|21
|7
|8
|6
|22-27
|29
|10
|Тулуза
|21
|7
|5
|9
|22-23
|26
|11
|Нант
|21
|7
|4
|10
|14-28
|25
|12
|Нансі
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|+1
|13
|Лілль
|21
|6
|5
|10
|19-26
|23
|-1
|14
|Монпельє
|22
|5
|8
|9
|30-39
|23
|15
|Метц
|20
|6
|5
|9
|20-36
|23
|16
|Діжон
|21
|4
|9
|8
|27-30
|21
|17
|Бастія
|21
|5
|6
|10
|18-25
|21
|18
|Кан
|20
|6
|3
|11
|23-35
|21
|19
|Анже
|21
|5
|5
|11
|17-27
|20
|20
|Лор'ян
|21
|5
|3
|13
|23-43
|18
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