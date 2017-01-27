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27.01.2017  23:52

Чемпіонат Франції. 22 тур. Марсель знищив Монпельє

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матч 22-го туру

27 січня

Марсель – Монпельє 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Гоміс (5), 2:0 – Гоміс (19), 3:0 – Роланду (38), 3:1 – Будебуз (49), 4:1 – Гоміс (77), 5:1 – Товен (88, пен)

Марсель: Пеле, Фанні, Евра (Дорія, 72), Сакаі, Роланду, Замбо, Венкер, Товен, Лопес (Сансон, 77), Кабелла, Гоміс (Сарр, 85).

Монпельє: Піонньє, Ілтон, Руссійон, Мукіеле (Камара, 82), Ремі, Сессеньон, Скірі (Пассі, 81), Будебуз, Іконе, Ласн, Муньє (Покорни, 82).

Попередження: Дорія (80), Сессеньон (86).

Вилучення: Ремі (87). 

    І В Н П М О
  1 Монако 21 15 3 3 64-21 48
  2 Ніцца 21 13 7 1 35-14 46
  3 ПСЖ 21 14 3 4 41-15 45
  4 Ліон 20 12 1 7 39-23 37
+2 5 Марсель 22 9 6 7 29-27 33
-1 6 Генгам 21 8 7 6 27-23 31
-1 7 Сент-Етьєн 21 7 9 5 21-18 30
  8 Ренн 21 8 5 8 21-25 29
  9 Бордо 21 7 8 6 22-27 29
  10 Тулуза 21 7 5 9 22-23 26
  11 Нант 21 7 4 10 14-28 25
  12 Нансі 20 6 6 8 16-23 24
+1 13 Лілль 21 6 5 10 19-26 23
-1 14 Монпельє 22 5 8 9 30-39 23
  15 Метц 20 6 5 9 20-36 23
  16 Діжон 21 4 9 8 27-30 21
  17 Бастія 21 5 6 10 18-25 21
  18 Кан 20 6 3 11 23-35 21
  19 Анже 21 5 5 11 17-27 20
  20 Лор'ян 21 5 3 13 23-43 18
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