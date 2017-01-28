Останнє в розділі
ЗМІ: Волинь можуть позбавити 9 очок
28.01 09:44
142 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 09:52
Арсенал готовий запропонувати за Ройса 60 млн євро в разі відходу Санчеса
Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс потрапив в сферу інтересів Арсеналу.
Лондонці розглядають 27-річного гравця збірної Німеччини в якості потенційної заміни Алексісу Санчесу, який після закінчення сезону може покинути клуб.
Повідомляється, що Арсенал вже вступив в переговори з Боруссією і висловив готовність заплатити за Ройса 60 мільйонів євро, пише Sports.ru з посиланням на WhoScored.
Контракт хавбека з Боруссією розрахований до літа 2019 року.
Через травми Ройс в поточному чемпіонаті Німеччини провів лише 5 матчів, в яких забив один гол і зробив 3 результативні передачі.
|Марко Ройс. Світлина Reuters
— 0
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua