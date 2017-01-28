Арсенал готовий запропонувати за Ройса 60 млн євро в разі відходу Санчеса

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс потрапив в сферу інтересів Арсеналу.

Лондонці розглядають 27-річного гравця збірної Німеччини в якості потенційної заміни Алексісу Санчесу, який після закінчення сезону може покинути клуб.

Повідомляється, що Арсенал вже вступив в переговори з Боруссією і висловив готовність заплатити за Ройса 60 мільйонів євро, пише Sports.ru з посиланням на WhoScored.

Контракт хавбека з Боруссією розрахований до літа 2019 року.

Через травми Ройс в поточному чемпіонаті Німеччини провів лише 5 матчів, в яких забив один гол і зробив 3 результативні передачі.