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28.01 09:44
95 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 10:52
Хавбека Перуджи, на якого претендувало Динамо, орендує Антальяспор
Івуарійський півзахисник Перуджи Жан-Армель Дроле навряд чи опиниться в київському Динамо, яке, як повідомляли італійські ЗМІ, було одним з головних кандидатів на футболіста.
За інформацією порталу Corriere dell Umbria, в боротьбу за футболіста раптово втрутився турецький клуб Антальяспор, пропозиція якого Дроле і прийняв.
Івуарієць вважає, що чемпіонат Туреччини є дуже конкурентоспроможним і допоможе йому отримати новий досвід.
Тепер туркам залишилося домовитися лише з Перуджою, якій вже була запропонована дуже дорога оренда футболіста з подальшим правом викупу, пише Динамомания.
Також інтерес до футболіста приписують Краснодару, Аталанті, Дженоа, Лаціо, Удінезе і Аль-Ахлі.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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