Хавбека Перуджи, на якого претендувало Динамо, орендує Антальяспор

Івуарійський півзахисник Перуджи Жан-Армель Дроле навряд чи опиниться в київському Динамо, яке, як повідомляли італійські ЗМІ, було одним з головних кандидатів на футболіста.

За інформацією порталу Corriere dell Umbria, в боротьбу за футболіста раптово втрутився турецький клуб Антальяспор, пропозиція якого Дроле і прийняв.

Івуарієць вважає, що чемпіонат Туреччини є дуже конкурентоспроможним і допоможе йому отримати новий досвід.

Тепер туркам залишилося домовитися лише з Перуджою, якій вже була запропонована дуже дорога оренда футболіста з подальшим правом викупу, пише Динамомания.

Також інтерес до футболіста приписують Краснодару, Аталанті, Дженоа, Лаціо, Удінезе і Аль-Ахлі.