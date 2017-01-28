Білоруський захисник Луцевич не підійшов Олександрії

Білоруський захисник Терентій Луцевич, який перебував в розташуванні Олександрії на перегляді, не підійшов команді Володимира Шарана.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

За інформацією джерела, за два тижні, які футболіст провів на зборах з Олександрією, він так і не зміг проявити себе, тому тепер буде шукати інший клуб.

А ось Боян Дубаїч, якого також переглядає Володимир Шаран, відправиться і на другий збір, пише FootBoom.

Нагадаємо, другий збір Олександрія планує провести в Туреччині, де у підопічних Володимира Шарана заплановані спаринги з Марібором і Астаною.