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28.01 09:44
17 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 11:50
Білоруський захисник Луцевич не підійшов Олександрії
Білоруський захисник Терентій Луцевич, який перебував в розташуванні Олександрії на перегляді, не підійшов команді Володимира Шарана.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
За інформацією джерела, за два тижні, які футболіст провів на зборах з Олександрією, він так і не зміг проявити себе, тому тепер буде шукати інший клуб.
А ось Боян Дубаїч, якого також переглядає Володимир Шаран, відправиться і на другий збір, пише FootBoom.
Нагадаємо, другий збір Олександрія планує провести в Туреччині, де у підопічних Володимира Шарана заплановані спаринги з Марібором і Астаною.
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25.01.2017
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