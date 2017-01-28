ЗМІ: Волинь можуть позбавити 9 очок
Карпати візьмуть аргентинського захисника Паса в оренду на півроку
Карпати орендують до кінця сезону центрального захисника аргентинського клубу Темперлей Крістіана Паса.
Про це повідомляє твіттер Identidad Gasolera, а інформацію про свій майбутній перехід в стан львів'ян ретвітнув сам 21-річний футболіст.
28 січня аргентинець, за інформацією джерела, повинен відправитися в Україну для проходження медичного огляду та підписання угоди з клубом.
Наразі у розпорядженні головного тренера львів'ян Олега Дулуба залишилися тільки три гравці центру оборони, не рахуючи Олексія Дітятьева, який ще проходить перегляд - це Іван Лобай, Андрій Нєстєров і молодий Володимир Синиця, пише Sport Arena.
Крістіан Пас є вихованцем Темперлея, однак за першу команду провів лише 5 матчів, причому 4 з них - у нижчих дивізіонах і ще один в Кубку Аргентини.
Після виходу клубу до Прімери в 2015 році не зіграв жодного матчу в чемпіонаті.
Раніше повідомлялося, що Карпати можуть замінити Густаво Бланко-Лещука форвардом з Бразилії.
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua