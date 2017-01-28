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Футбол. За трансфер Лучкевича в Стандард Дніпро отримає 1,5 млн. євро
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376 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
28.01.2017  14:54

За трансфер Лучкевича в Стандард Дніпро отримає 1,5 млн. євро

Хавбек Дніпра Валерій Лучкевич найближчим часом стане гравцем Стандарда.

За інформацією бельгійської преси, трансфер українця обійдеться Стандарду в 1,5 млн євро.

Сторони ще не погодили схему виплат.

Є два варіанти: 1,5 млн євро відразу або 1,2 млн євро плюс бонуси.

Лучкевич вже прибув до Бельгії для проходження медогляду, пише Sport Arena.

Виручені гроші будуть спрямовані на забезпечення життєдіяльності Дніпра, який має серйозні проблеми з фінансами.

Раніше Дніпро продав Андрія Блізніченка в Карабюкспор за 300 тисяч євро і не став продовжувати контракти з 7 гравцями.

Нагадаємо, клуб не погасив борги, які погрожували йому виключенням з УПЛ, після чого з'явилася інформація, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати Дніпро.
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