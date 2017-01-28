До відльоту на другий збір Карпати оформлять контракти з чотирма гравцями

Карпати підпишуть чотирьох новачків до відльоту на другий збір, який стартує на початку лютого.

Про це повідомив генеральний директор львівського клубу Юрій Дячук-Ставицький.

"До відльоту на другий збір ми оформимо контракти з чотирма футболістами. Імен поки називати не буду. Чи є лівий захисник? Поки не можу вам дати подібну інформацію. Але комплектація команди йде повним ходом. Серед цих футболістів і українці, і іноземці", - зазначив він.

"Більш того, на другий збір приїде ще група виконавців. Ми не зупиняємося в цьому напрямку", - заявив Дячук-Ставицький, слова якго наводить Террикон.

У зимове міжсезоння Карпати покинули захисники Володимир Костевич, Василь Кравець, хавбеки Вадим Страшкевич, Артур Карноза та Костянтин Ярошенко, а також нападники Габріель Окечукву, Гегам Кадимян і Густаво Бланко Лещук.

Відомо, що на перегляді в львівському клубі перебувають форварди Рожеріо Алвес і Матіас Конті, а також захисники Олексій Дитятьєв, Михайло Калугін і Максим Вітус.