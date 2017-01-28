Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Федорчук повернувся в загальну групу, Михайличенко вибув до кінця збору Динамо
Волинь обіграла словацький клуб
Кубок Англії. 4 раунд. Вулвергемптон вибив Ліверпуль
Чемпіонат Іспанії. Вільярреал переграв Гранаду Кравця. Матчі 20-го туру
До відльоту на другий збір Карпати оформлять контракти з чотирма гравцями
За трансфер Лучкевича в Стандард Дніпро отримає 1,5 млн. євро


Новини
17:52
Футбол. Федорчук повернувся в загальну групу, Михайличенко вибув до кінця збору Динамо
17:36
Баскетбол. Суперліга. БІПА в овертаймі обіграла у Харкові Політехнік
17:17
Футзал. Україна розійшлася миром з Іспанією
16:49
Футбол. Волинь обіграла словацький клуб
16:22
Футбол. Кубок Англії. 4 раунд. Вулвергемптон вибив Ліверпуль
16:08
Футбол. Чемпіонат Іспанії. Вільярреал переграв Гранаду Кравця. Матчі 20-го туру
15:54
Баскетбол. Суперліга. Хімік на виїзді розгромив Кремінь
15:44
Футбол. До відльоту на другий збір Карпати оформлять контракти з чотирма гравцями
15:14
Біатлон. Кубок IBU. Кривонос не вистачило 5-ти секунд до подіуму у спринті в Поклюці
14:54
Футбол. За трансфер Лучкевича в Стандард Дніпро отримає 1,5 млн. євро
Усі новини
320 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
28.01.2017  15:44

До відльоту на другий збір Карпати оформлять контракти з чотирма гравцями

Карпати підпишуть чотирьох новачків до відльоту на другий збір, який стартує на початку лютого.

Про це повідомив генеральний директор львівського клубу Юрій Дячук-Ставицький.

"До відльоту на другий збір ми оформимо контракти з чотирма футболістами. Імен поки називати не буду. Чи є лівий захисник? Поки не можу вам дати подібну інформацію. Але комплектація команди йде повним ходом. Серед цих футболістів і українці, і іноземці", - зазначив він.

"Більш того, на другий збір приїде ще група виконавців. Ми не зупиняємося в цьому напрямку", - заявив Дячук-Ставицький, слова якго наводить Террикон.

У зимове міжсезоння Карпати покинули захисники Володимир Костевич, Василь Кравець, хавбеки Вадим Страшкевич, Артур Карноза та Костянтин Ярошенко, а також нападники Габріель Окечукву, Гегам Кадимян і Густаво Бланко Лещук.

Відомо, що на перегляді в львівському клубі перебувають форварди Рожеріо Алвес і Матіас Конті, а також захисники Олексій Дитятьєв, Михайло Калугін і Максим Вітус.
Коментарі
 — 0
Читай також
Карпати переглядають бразильця Рожеріо Алвеса
Карпати візьмуть аргентинського захисника Паса в оренду на півроку
Карпати підпишуть бразильського форварда?
Карпати отримали суперників на другому зборі у Туреччини
Дулуб: Карпати повернулися до старої моделі гри

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.01.2017

Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter