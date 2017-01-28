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208 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 16:08
Чемпіонат Іспанії. Вільярреал переграв Гранаду Кравця. Матчі 20-го туру
Чемпіонат Іспанії-2016/17 з футболу
Матчі 20-го туру
28 січня
Вільярреал - Гранада 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Соріано (42), 2:0 - Гонсалес (73)
Вільярреал: Асенхо, Гонсалес, Бонера, Маріо Гаспар, Хосе Анхель, Трігерос, Соріано (Адріан, 63), Дос Сантос, Кастільєхо (Суарес, 80), Сансоне (Родрі Ернандес, 87), Соріано
Гранада: Очоа, Інгасон, Хонгла, Сільва, Фулькьє, Куенка, Серджі Сампер, Соньє (Кравець, 74), Понсе (Бога, 60), Рамос, Малле (Ацилі, 81).
Попередження: Гонсалес (37), Соріано (38), Серджіо Сампер (48), Сільва (75), Хосе Анхель (88).
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