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174 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 16:22
Кубок Англії. 4 раунд. Вулвергемптон вибив Ліверпуль
Кубок Англії-2016/17 з футболу
4-й раунд
28 січня
Ліверпуль - Вулвергемптон 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Стірман (1), 0:2 - Вайманн (41), 1:2 - Орігі (86)
Ліверпуль: Каріус, Гомес, Морено, Ренделл (Коутіньо, 46), Клаван, Еджаріа (Джан, 74), Лейва, Вейналдум, Фірміно (Старрідж, 65), Вудберн, Орігі
Попередження: Стірман (29), Хоз (48), Вейналдум (51).
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