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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 16:49
Волинь обіграла словацький клуб
Волинь перемогла словацький Земплін Міхаловце у другому контрольному матчі закарпатського збору.
Контрольний матч
28 січня
Волинь Луцьк - МФК Земплін Міхаловце - 4:0
Голи: 1:0 - Діденко (33), 2:0 - Дудік (78), 3:0 - Діденко (84), 4:0 -Могіль (85).
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