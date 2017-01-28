Федорчук повернувся в загальну групу, Михайличенко вибув до кінця збору Динамо

Хавбек Динамо Валерій Федорчук приступив до тренувань в загальній групі.

У п'ятницю гравець тренувався нарівні з усіма, пише сайт клубу.

Зате отримали ушкодження захисники Зураб Очігава і Микита Бурда, через що не змогли взяти участь у спарингу з Ліферінгом. Вже по ходу матчу травмувався Богдан Михайличенко.

У Очігави діагностували розтягнення зв'язки суглоба, а у Бурди - невелике запалення зв'язки. Вони повинні приступити до тренувань вже найближчим часом.

Михайличенко не повернеться в загальну групу до кінця збору. У нього м'язова мікротравма задньої поверхні стегна. Термін відновлення 7-10 днів.