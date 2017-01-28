Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Дармштадт розгромно програв Кельну, Федецький вийшов на заміну
Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу
Матчі 18-го туру
28 січня
Вольфсбург – Аугсбург 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Гомес (4), 1:1 – Халіл Алтинтоп (25), 1:2 – Кор (69)
Вольфсбург: Бенальо, Віейрінья (Майораль, 72), Родрігес, Брума, Зегуін, Гілавогі (Арнольд, 80), Герхардт, Маллі (Блашчиковськи, 72), Луіс Густаво, Нтеп, Гомес.
Аугсбург: Хітц, Гауелеу, Макс, Фрамбергер, Хінтереггер, Гу Чжа Чхоль, Моравек (Кор, 40), Халіл Алтинтоп, Усамі (Тайгль, 62), Чжи Дон Вон, Бобаділья (Качар, 88).
Попередження: Макс (9), Віейрінья (68), Гу Чжа Чхоль (83), Луіс Густаво (89).
Інгольштадт – Гамбург 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Гросс (14), 2:0 – Зуттнер (22), 3:0 – Коен (47, пен), 3:1 – Сакаі (63)
Інгольштадт: Хансен, Брежері, Зуттнер, Хадерджонай, Матіп, Коен, Рожер, Гросс (Левельс, 90), Моралес, Леккі (Юнг, 43), Лескано (Хінтерзеер, 87).
Гамбург: Матенія, Пападопулос, Остжолек (Юнг, 46), Дуглас Сантос, Маврай, Грегорич (Мюллер, 68), Холтбі, Костич, Сакаі, Вуд, Вальдшмідт (Дікмайер, 46).
Попередження: Пападопулос (44), Сакаі (77).
Вердер – Баварія 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Роббен (30), 0:2 – Алаба (45), 1:2 – Крузе (53)
Вердер: Відвальд, Сане, Мойсандер, Бауер (Бартельс, 71), Гарсія (Кайнц, 81), Юнузович, Велькович, Ділейні, Гнабрі, Крузе, Пісарро (Еггештайн, 19).
Баварія: Нойер, Мартінес, Алаба, Хуммельс, Хабі Алонсо, Лам, Роббен (Коман, 66), Кімміх, Рібері (Дуглас Коста, 79), Левандовськи, Мюллер (Саншеш, 62).
Попередження: Бауер (42), Гарсія (72), Юнузович (75), Еггештайн (90), Коман (90).
Дармштадт – Кельн 1:6 (0:3)
Голи: 0:1 – Сулу (32, автогол), 0:2 – Осако (36), 0:3 – Модест (42), 1:3 – Сем (66, пен), 1:4 – Осако (72), 1:5 – Йоїч (75), 1:6 – Руднєв (89)
Дармштадт: Ессер, Сулу, Мілошевич (Чолак, 68), Сірігу, Холланд, Гондорф, Хеллер, Сем, Розенталь (Федецький, 46), Німайер, Бойд (Вранчич, 74).
Кельн: Кесслер, Хайнц, Ольковскі, Соренсен, Хектор, Клеменс, Рауш (Марох, 56), Хегер, Бітенкур (Йоїч, 74), Осако, Модест (Руднєв, 50).
Попередження: Модест (29), Мілошевич (30), Клеменс (41), Бойд (55), Руднєв (65), Хегер (66).
РБ Лейпциг – Гоффенгайм 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Амірі (18), 1:1 – Вернер (38), 2:1 – Забітцер (77)
РБ Лейпциг: Гулачі, Орбан, Хальстенберг, Комппер, Бернардо, Забітцер, Ільзанкер, Демме, Кейта (Кайзер, 90), Поульсен (Зельке, 73), Вернер (Хедіра, 90).
Гоффенгайм: Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт (Шер, 46), Демірбай, Руді, Амірі (Салаі, 76), Крамарич (Ут, 63), Вагнер.
Попередження: Амірі (25), Поульсен (35), Комппер (84), Салаі (88), Хюбнер (90), Зельке (90).
Вилучення: Вагнер (60).
Байєр – Боруссія М 2:3 (2:0)
Голи: 1:0 – Та (31), 2:0 – Ернандес (34), 2:1 – Штіндль (52), 2:2 – Штіндль (58), 2:3 – Раффаель (78)
Байєр: Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенріхс (Едвай, 65), Кампль, Арангіс (Хавертц, 66), Брандт, Бельарабі (Кісслінг, 77), Чалханоглу, Ернандес.
Боруссія М: Зоммер, Крістенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Хофманн (Дрмич, 90), Крамер, Дауд, Азар (Хан, 70), Раффаел (Джонсон, 85), Штіндль.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|18
|14
|3
|1
|42-11
|45
|2
|РБ Лейпциг
|18
|13
|3
|2
|36-16
|42
|+3
|3
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|23-15
|32
|-1
|4
|Гоффенгайм
|18
|7
|10
|1
|31-19
|31
|-1
|5
|Боруссія Д
|17
|8
|6
|3
|37-20
|30
|-1
|6
|Герта
|17
|9
|3
|5
|25-19
|30
|7
|Кельн
|18
|7
|8
|3
|27-16
|29
|8
|Байєр
|18
|7
|3
|8
|28-28
|24
|9
|Фрайбург
|17
|7
|2
|8
|22-29
|23
|10
|Шальке-04
|18
|6
|3
|9
|21-20
|21
|11
|Майнц
|17
|6
|3
|8
|26-30
|21
|+1
|12
|Аугсбург
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|+1
|13
|Боруссія М
|18
|5
|5
|8
|18-27
|20
|-2
|14
|Вольфсбург
|18
|5
|4
|9
|17-26
|19
|15
|Вердер
|18
|4
|4
|10
|22-38
|16
|+1
|16
|Інгольштадт
|18
|4
|3
|11
|17-29
|15
|-1
|17
|Гамбург
|18
|3
|4
|11
|15-35
|13
|18
|Дармштадт
|18
|2
|3
|13
|12-36
|9
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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