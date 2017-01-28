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28.01.2017  21:27

Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Дармштадт розгромно програв Кельну, Федецький вийшов на заміну

Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу

Матчі 18-го туру

28 січня

Вольфсбург – Аугсбург 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Гомес (4), 1:1 – Халіл Алтинтоп (25), 1:2 – Кор (69)

Вольфсбург: Бенальо, Віейрінья (Майораль, 72), Родрігес, Брума, Зегуін, Гілавогі (Арнольд, 80), Герхардт, Маллі (Блашчиковськи, 72), Луіс Густаво, Нтеп, Гомес.

Аугсбург: Хітц, Гауелеу, Макс, Фрамбергер, Хінтереггер, Гу Чжа Чхоль, Моравек (Кор, 40), Халіл Алтинтоп, Усамі (Тайгль, 62), Чжи Дон Вон, Бобаділья (Качар, 88).

Попередження: Макс (9), Віейрінья (68), Гу Чжа Чхоль (83), Луіс Густаво (89).

Інгольштадт – Гамбург 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Гросс (14), 2:0 – Зуттнер (22), 3:0 – Коен (47, пен), 3:1 – Сакаі (63)

Інгольштадт: Хансен, Брежері, Зуттнер, Хадерджонай, Матіп, Коен, Рожер, Гросс (Левельс, 90), Моралес, Леккі (Юнг, 43), Лескано (Хінтерзеер, 87).

Гамбург: Матенія, Пападопулос, Остжолек (Юнг, 46), Дуглас Сантос, Маврай, Грегорич (Мюллер, 68), Холтбі, Костич, Сакаі, Вуд, Вальдшмідт (Дікмайер, 46).

Попередження: Пападопулос (44), Сакаі (77).

Вердер – Баварія 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Роббен (30), 0:2 – Алаба (45), 1:2 – Крузе (53)

Вердер: Відвальд, Сане, Мойсандер, Бауер (Бартельс, 71), Гарсія (Кайнц, 81), Юнузович, Велькович, Ділейні, Гнабрі, Крузе, Пісарро (Еггештайн, 19).

Баварія: Нойер, Мартінес, Алаба, Хуммельс, Хабі Алонсо, Лам, Роббен (Коман, 66), Кімміх, Рібері (Дуглас Коста, 79), Левандовськи, Мюллер (Саншеш, 62).

Попередження: Бауер (42), Гарсія (72), Юнузович (75), Еггештайн (90), Коман (90).

Дармштадт – Кельн 1:6 (0:3)

Голи: 0:1 – Сулу (32, автогол), 0:2 – Осако (36), 0:3 – Модест (42), 1:3 – Сем (66, пен), 1:4 – Осако (72), 1:5 – Йоїч (75), 1:6 – Руднєв (89)

Дармштадт: Ессер, Сулу, Мілошевич (Чолак, 68), Сірігу, Холланд, Гондорф, Хеллер, Сем, Розенталь (Федецький, 46), Німайер, Бойд (Вранчич, 74).

Кельн: Кесслер, Хайнц, Ольковскі, Соренсен, Хектор, Клеменс, Рауш (Марох, 56), Хегер, Бітенкур (Йоїч, 74), Осако, Модест (Руднєв, 50).

Попередження: Модест (29), Мілошевич (30), Клеменс (41), Бойд (55), Руднєв (65), Хегер (66).

РБ Лейпциг – Гоффенгайм 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Амірі (18), 1:1 – Вернер (38), 2:1 – Забітцер (77)

РБ Лейпциг: Гулачі, Орбан, Хальстенберг, Комппер, Бернардо, Забітцер, Ільзанкер, Демме, Кейта (Кайзер, 90), Поульсен (Зельке, 73), Вернер (Хедіра, 90).

Гоффенгайм: Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт (Шер, 46), Демірбай, Руді, Амірі (Салаі, 76), Крамарич (Ут, 63), Вагнер.

Попередження: Амірі (25), Поульсен (35), Комппер (84), Салаі (88), Хюбнер (90), Зельке (90).

Вилучення: Вагнер (60).

Байєр – Боруссія М 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 – Та (31), 2:0 – Ернандес (34), 2:1 – Штіндль (52), 2:2 – Штіндль (58), 2:3 – Раффаель (78)

Байєр: Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенріхс (Едвай, 65), Кампль, Арангіс (Хавертц, 66), Брандт, Бельарабі (Кісслінг, 77), Чалханоглу, Ернандес.

Боруссія М: Зоммер, Крістенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Хофманн (Дрмич, 90), Крамер, Дауд, Азар (Хан, 70), Раффаел (Джонсон, 85), Штіндль. 

    І В Н П М О
  1 Баварія 18 14 3 1 42-11 45
  2 РБ Лейпциг 18 13 3 2 36-16 42
+3 3 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 23-15 32
-1 4 Гоффенгайм 18 7 10 1 31-19 31
-1 5 Боруссія Д 17 8 6 3 37-20 30
-1 6 Герта 17 9 3 5 25-19 30
  7 Кельн 18 7 8 3 27-16 29
  8 Байєр 18 7 3 8 28-28 24
  9 Фрайбург 17 7 2 8 22-29 23
  10 Шальке-04 18 6 3 9 21-20 21
  11 Майнц 17 6 3 8 26-30 21
+1 12 Аугсбург 18 5 6 7 15-20 21
+1 13 Боруссія М 18 5 5 8 18-27 20
-2 14 Вольфсбург 18 5 4 9 17-26 19
  15 Вердер 18 4 4 10 22-38 16
+1 16 Інгольштадт 18 4 3 11 17-29 15
-1 17 Гамбург 18 3 4 11 15-35 13
  18 Дармштадт 18 2 3 13 12-36 9
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