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Футбол. Шахтар розгромив Норчепінг
525 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 19:23
Шахтар розгромив Норчепінг
Шахтар на зборах в Португалії обіграв шведський Норчепінг з рахунком 6:1.
Як відомо, напередодні Шахтар і Аустрія зіграли внічию.
Контрольний матч
28 січня
Шахтар – Норчепінг – 6:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Кучер (18), 2:0 - Срна (51), 3:0 - Зубков (54), 4:0 - Тайсон (64), 4:1 - Еліассон (69), 5:1 - Бланко-Лещук (72), 6:1 - Фред (84)
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