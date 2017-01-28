Болгарський Дунав запропонує контракт захиснику Дніпра

Захисник Дніпра Олексій Ларін успішно пройшов перегляд у болгарському Дунаві.

Як повідомляє Sportal.bg, 22-річний гравець сподобався тренерському штабу і йому буде запропонований контракт.

Ларін взяв участь у двох товариських матчах, в тому числі і з Ворсклою, пише ua.tribuna.com.