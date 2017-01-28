Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Франції. 22 тур. Лілль виграв у Ліона. Інші матчі
Чемпіонат Італії. 22 тур. К'єво виграв у Лаціо. Інші матчі
Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Дармштадт розгромно програв Кельну, Федецький вийшов на заміну
Кубок Англії. 4 раунд. Вулвергемптон вибив Ліверпуль, Арсенал знищив Саутгемптон. Інші матчі
Зірка переграла угорський клуб
Болгарський Дунав запропонує контракт захиснику Дніпра


Новини
22:04
Футбол. Чемпіонат Франції. 22 тур. Лілль виграв у Ліона. Інші матчі
21:58
Футбол. Чемпіонат Італії. 22 тур. К'єво виграв у Лаціо. Інші матчі
21:27
Футбол. Чемпіонат Німеччини. 18 тур. Дармштадт розгромно програв Кельну, Федецький вийшов на заміну
21:22
Футбол. Кубок Англії. 4 раунд. Вулвергемптон вибив Ліверпуль, Арсенал знищив Саутгемптон. Інші матчі
20:46
Футбол. Зірка переграла угорський клуб
20:27
Хокей. УХЛ. Кривбас виграв у Дженералз
19:49
Футбол. Болгарський Дунав запропонує контракт захиснику Дніпра
19:41
Бокс. Форман: Володимира Кличка не можна списувати з рахунків
19:38
Футбол. Чемпіонат Іспанії. Вільярреал переграв Гранаду Кравця. Матчі 20-го туру
19:23
Футбол. Шахтар розгромив Норчепінг
Усі новини
356 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
28.01.2017  19:49

Болгарський Дунав запропонує контракт захиснику Дніпра

Захисник Дніпра Олексій Ларін успішно пройшов перегляд у болгарському Дунаві.

Як повідомляє Sportal.bg, 22-річний гравець сподобався тренерському штабу і йому буде запропонований контракт.

Ларін взяв участь у двох товариських матчах, в тому числі і з Ворсклою, пише ua.tribuna.com.
Коментарі
 — 0
Читай також
Болгарський Дунав запропонує контракт захиснику Дніпра
Дніпро поступився тбіліському Динамо
Дніпро програв загребському Динамо
Екс-захисник Дніпра приєднався в Актобе на зборі в Туреччині

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.01.2017

Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.
Шовковський: Для мене ніколи не було проблемою говорити українською
Бланко Лещук, після підписання угоди із Шахтарем, заговорив про можливий виступ за збірну України
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter