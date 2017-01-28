Останнє в розділі
Футбол. Шахтар розгромив Норчепінг
356 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 19:49
Болгарський Дунав запропонує контракт захиснику Дніпра
Захисник Дніпра Олексій Ларін успішно пройшов перегляд у болгарському Дунаві.
Як повідомляє Sportal.bg, 22-річний гравець сподобався тренерському штабу і йому буде запропонований контракт.
Ларін взяв участь у двох товариських матчах, в тому числі і з Ворсклою, пише ua.tribuna.com.
— 0
Читай також
|
25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua