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Футбол. Шахтар розгромив Норчепінг
98 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 20:46
Зірка переграла угорський клуб
Кропивницька Зірка провела свій другий товариський матч на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі.
Контрольний матч
28 січня
Мезйокйовешд (Угорщина) - Зірка 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - Чичиков Олексій (4); 1:1 - Веселінович Лазар (23); 2:1 - Акименко Олександр (70).
"Зірка": 44. Паст Євген (41. Льопка Роман, 23), 20. Фатєєв Дмитро, 4. Перейра Федеріко, 18. Кучеренко Олександр (23. Маткобожик Олександр, 75), 28. Полегенько Павло (95. Попов Роман, 61), 8. Лупашко Владислав, 21. Загальський Ігор (б/н. Драченко Максим, 58), 11. Бацула Андрій (15. Збунь Олексій, 71), 77. Чичиков Олексій (50. Акименко Олександр, 68), 14. Сітало Артем, 26. Білоног Дмитро (9. Щедрий Артем, 61).
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