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Футбол. Шахтар розгромив Норчепінг
25 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 21:58
Чемпіонат Італії. 22 тур. К'єво виграв у Лаціо. Інші матчі
Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017
22-й тур
28 січня
Лаціо – К'єво 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Інглезе (90)
Лаціо: Стракоша, Баста (Ломбарді, 83), де Врей, Худт, Раду (Луіс Альберто, 76), Пароло, Біглія, Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Джорджевич (Россі, 76), Лулич.
К'єво: Соррентіно, Каччаторе, Споллі (Дайнеллі, 79), Гамберініи, Гоббі, Радованович, Бастьєн (Рігоні, 80), Хетемай, де Гузман (Іско, 64), Бірса, Інглезе.
Попередження: Мілінкович-Савич (30), Каччаторе (45), Іско (70), Лулич (85).
Інтер - Пескара 21:45
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