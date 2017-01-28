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28.01.2017  21:58

Чемпіонат Італії. 22 тур. К'єво виграв у Лаціо. Інші матчі

Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017

22-й тур

28 січня

Лаціо – К'єво 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Інглезе (90)

Лаціо: Стракоша, Баста (Ломбарді, 83), де Врей, Худт, Раду (Луіс Альберто, 76), Пароло, Біглія, Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Джорджевич (Россі, 76), Лулич.

К'єво: Соррентіно, Каччаторе, Споллі (Дайнеллі, 79), Гамберініи, Гоббі, Радованович, Бастьєн (Рігоні, 80), Хетемай, де Гузман (Іско, 64), Бірса, Інглезе.

Попередження: Мілінкович-Савич (30), Каччаторе (45), Іско (70), Лулич (85).

Інтер - Пескара 21:45
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