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28.01.2017  22:04

Чемпіонат Франції. 22 тур. Лілль виграв у Ліона. Інші матчі

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матчі 22-го туру

28 січня

Ліон – Лілль 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Бензія (38), 0:2 – Бензія (80, пен), 1:2 – Ляказетт (86, пен)

Ліон: Антоні Лопеш, Маммана, Морель, Рафаел, Янга-Мбіва, Вальбуена, Толіссо, Депай (Корне, 67), Гоналон (Геззаль, 83), Фекір (Дардер, 67), Ляказетт.

Лілль: Еньєма, Баша (Сунзу, 49), Беріа, Пальмьєрі, Сумаоро, Санкаре, Амаду (Біссума, 86), Ботеак (Терьє, 76), Коршья, Бензія, де Превіль.

Попередження: Санкаре (16), Вальбуена (58), Ботеак (76), Біссума (90)

Лор'ян - Діжон 21:00

Нансі - Бордо 21:00

Анже - Метц 21:00

Бастія - Кан 21:00

Ренн - Нант 21:00
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