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Футбол. Шахтар розгромив Норчепінг
11 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 22:04
Чемпіонат Франції. 22 тур. Лілль виграв у Ліона. Інші матчі
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матчі 22-го туру
28 січня
Ліон – Лілль 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Бензія (38), 0:2 – Бензія (80, пен), 1:2 – Ляказетт (86, пен)
Ліон: Антоні Лопеш, Маммана, Морель, Рафаел, Янга-Мбіва, Вальбуена, Толіссо, Депай (Корне, 67), Гоналон (Геззаль, 83), Фекір (Дардер, 67), Ляказетт.
Лілль: Еньєма, Баша (Сунзу, 49), Беріа, Пальмьєрі, Сумаоро, Санкаре, Амаду (Біссума, 86), Ботеак (Терьє, 76), Коршья, Бензія, де Превіль.
Попередження: Санкаре (16), Вальбуена (58), Ботеак (76), Біссума (90)
Лор'ян - Діжон 21:00
Нансі - Бордо 21:00
Анже - Метц 21:00
Бастія - Кан 21:00
Ренн - Нант 21:00
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