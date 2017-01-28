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28.01.2017  23:58

КАН-2017. Буркіна-Фасо і Камерун вийшли у півфінал

Збірні Буркіна-Фасо і Камеруну стали першими півфіналістами КАН-2017. 

Кубок африканських націй-2017 з футболу

Габон

1/4 фіналу

Буркіна-Фасо — Туніс — 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Бансе (81), 2:0 - Накулма (84)

Сенегал - Камерун 0:0, пен 4:5
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