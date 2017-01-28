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28.01.2017
91 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 23:58
КАН-2017. Буркіна-Фасо і Камерун вийшли у півфінал
Збірні Буркіна-Фасо і Камеруну стали першими півфіналістами КАН-2017.
Кубок африканських націй-2017 з футболу
Габон
1/4 фіналу
Буркіна-Фасо — Туніс — 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Бансе (81), 2:0 - Накулма (84)
Сенегал - Камерун 0:0, пен 4:5
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