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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 11:06
За форварда Лестера китайський Тяньцзинь готовий заплатити 44,5 млн євро
Нападник Лестера Сіті Іслам Слімані може продовжити кар'єру в Китаї.
Тяньцзинь Цюаньцзянь запропонував за форварда £ 38 млн(близько €44,5 млн), інформує Sky Sports.
Цього тижня головний тренер "лисиць" Клаудіо Раньєрі заявив, що "Слімані не продається".
У нинішньому розіграші АПЧ 28-річний алжирець провів 13 матчів, в яких забив п'ять голів і віддав три результативні передачі.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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