За форварда Лестера китайський Тяньцзинь готовий заплатити 44,5 млн євро

Нападник Лестера Сіті Іслам Слімані може продовжити кар'єру в Китаї.

Тяньцзинь Цюаньцзянь запропонував за форварда £ 38 млн(близько €44,5 млн), інформує Sky Sports.

Цього тижня головний тренер "лисиць" Клаудіо Раньєрі заявив, що "Слімані не продається".

У нинішньому розіграші АПЧ 28-річний алжирець провів 13 матчів, в яких забив п'ять голів і віддав три результативні передачі.