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414 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 11:37
Ярмоленко взимку може переїхати в АПЛ?
Півзахисник кивїського Динамо Андрій Ярмоленко у зимове міжсезоня може перейти в команду англійської прем'єр-ліги.
Про це пише The Sun.
Впродовж декількох років гравцем цікавилися Тоттенхем, Евертон і Сток Сіті, але Динамо не відпускало гравця.
Тепер же кияни готові розпрощатися з гравцем за суму близько 10,5 млн євро.
Сам Ярмоленко розраховує заробляти близько 110 тисяч євро на тиждень.
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25.01.2017
Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси
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