Ярмоленко взимку може переїхати в АПЛ?

Півзахисник кивїського Динамо Андрій Ярмоленко у зимове міжсезоня може перейти в команду англійської прем'єр-ліги.

Про це пише The Sun.

Впродовж декількох років гравцем цікавилися Тоттенхем, Евертон і Сток Сіті, але Динамо не відпускало гравця.

Тепер же кияни готові розпрощатися з гравцем за суму близько 10,5 млн євро.

Сам Ярмоленко розраховує заробляти близько 110 тисяч євро на тиждень.