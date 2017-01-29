Зінченко просидів у запасі матч з Хераклесом

Український півзахисник ПСВ Олександр Зінченко доки не може собі повернути місце в основі своєї команди.

У матчі з Хераклесом (2:1) головний тренер ПСВ Філліп Коку не знайшов місця в старті Зінченко при схемі 4-3-3.

Українець усю гру просидів в запасі, в той же час відзначився забитим голом один з його конкурентів за основу Барт Рамселар. Ще один м'яч за ПСВ забив Дейві Преппер, пише footboom.com.