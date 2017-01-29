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18 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.01.2017 12:06
Зінченко просидів у запасі матч з Хераклесом
Український півзахисник ПСВ Олександр Зінченко доки не може собі повернути місце в основі своєї команди.
У матчі з Хераклесом (2:1) головний тренер ПСВ Філліп Коку не знайшов місця в старті Зінченко при схемі 4-3-3.
Українець усю гру просидів в запасі, в той же час відзначився забитим голом один з його конкурентів за основу Барт Рамселар. Ще один м'яч за ПСВ забив Дейві Преппер, пише footboom.com.
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25.01.2017
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